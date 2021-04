L’Inter non molla Dzeko: può tornare di moda in caso di addio di Lautaro

Calciomercato Inter: i nerazzurri tengono sempre sotto controllo la situazione Dzeko, nel caso in cui Lautaro Martinez dovesse andare via

Che Edin Dzeko sia uno dei pupilli di Antonio Conte è cosa nota. Il bosniaco anche la scorsa estate è stato nel mirino dell’Inter, salvo poi restare ancora a Roma. Ma il nome del bosniaco resta sempre in orbita nerazzurra anche per la prossima finestra di calciomercato.

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, se le trattative per il rinnovo di Lautaro Martinez non dovessero concretizzarsi e l’argentino dovesse essere ceduto, Dzeko sarebbe l’obiettivo numero uno per sostituirlo.