Inter Oaktree, un fondo inglese studia la situazione dei nerazzurri: gli scenari per il futuro della società e di Zhang

Si avvicina sempre più la deadline del 20 maggio, data nella quale scadrà il prestito fatto da Oaktree a Zhang, e continuano a farsi insistenti le voci relative ad una possibile cessione dell’Inter ad un nuovo investitore. Sotto questo punto di vista, come sottolinea Repubblica, c’è un nuovo fondo che starebbe monitorando la situazione.

Si tratta di BC Partners, che già in passato aveva provato ad acquistare le quote del club meneghino, ricevendo il no da parte di Steven Zhang. Intanto sono diversi gli scenari per il futuro societario dei nerazzurri: dalla possibilità dell’estensione temporale del finanziamento, all’’entrata di Oaktree in gestione, fino a un nuovo prestito che consenta a Zhang di rimanere in controllo. BC Partners, dal canto suo, preferisce mantenere il silenzio.