Inter, c’è ottimismo per Lukaku: ci sarà contro la Juventus

Lukaku, il belga fermo per un affaticamento muscolare al quadricipite da una decina di giorni

Archiviata la gara di ieri contro il Barcellona l’Inter dovrà riversare tutte le sue attenzioni sul campionato. Sabato infatti ci sarà il derby d’Italia contro la Juventus e mister Conte vuole ovviamente il meglio dai suoi.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport al centro dell’attenzione c’è Lukaku. Il belga infatti ieri non era presente al match e questa mattina farà il punto della situazione con lo staff medico. La risonanza magnetica a cui si è sottoposto ha dato esito negativo e questo fa ben sperare per il suo impiego dal primo minuto nella gara di sabato.