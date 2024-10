Parolo non ha dubbi: «Inzaghi una guida per i nerazzurri. Thuram o Lautaro? Il Toro resta il trascinatore. Sullo Scudetto dico questo»

Parolo: «Inzaghi è una guida per i giocatori dell’Inter. Thuram o Lautaro? Il Toro resta il trascinatore. Sullo Scudetto…». Le parole dell’ex Lazio

Marco Parolo, ex centrocampista della Lazio, ha parlato della Gazzetta dello Sport, sulla sfida scudetto tra Inter e Napoli:

INTER E NAPOLI DUELLO SCUDETTO- «Intanto chi vince lo scudetto, lo farà nelle ultime giornate. Il Napoli arriverà in fondo di certo, l’Inter resta favorita, ma io metto dentro anche la Juventus.»

CONTE VS INZAGHI «in cosa sono simili? La passione e la conoscenza: Inzaghi sa chi sono tutti i giocatori del mondo. Conte è uno più studioso maniacale della tattica. Per il resto Antonio è un vero accentratore che prende la leadership totale, mentre Simone diventa guida con il consenso di tutti. Con uno ti adegui al suo pensiero vedendo un’idea e sapendo che vincerai, con l’altro c’è un’empatia maggiore.»

MOMENTO INTER- «L’asticella si è alzata e l’Inter ha la rosa per andare avanti in Italia e in Europa. Non vedo grossi problemi della difesa interista, forse non c’è quella cattiveria “totale della scorsa stagione, ma Inzaghi finora ha ruotato parecchio per non spremere nessuno. Cosi indirettamente, finisce lui stesso per abbassare la quota scudetto e agevolare Napoli e Juve. L’Inter ha messo in preventivo, sanno che faranno tantissimi punti, ma meno dell’anno scorso: vedremo se basteranno…»

THURAM O LAUTARO – «Per me alla lunga Lautaro farà piu gol di Thuram, è proprio un fatto di cattiveria. Marcus è fortissimo, ma sta andando oltre la sua ipotetica media di gol stagionale, mentrei l Toro ora sta sotto e resta per me il vero trascinatore. Faccio fatica a pensare che segni meno di 20 gol alla fine.»