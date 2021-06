Inter, Pastorello in sede: «Stiamo definendo Joao Mario allo Sporting»

L’agente Federico Pastorello nella sede dell’Inter per definire gli ultimi dettagli della cessione di Joao Mario allo Sporting

Continua la trattativa Inter e Sporting Lisbona per Joao Mario. Il calciatore sembra ormai a un passo dal club portoghese, ma restano ancora da limare i dettagli.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24

Poco fa è uscito dalla sede dell’Inter l’agente Federico Pastorello, che ha così commentato l’operazione: «Sono venuto in sede per cercare di chiudere questo affare con lo Sporting Lisbona. Ci sono un altro paio di club su Joao Mario quindi vedremo nei prossimi giorni come finirà. La voglia è quella di accontentare il ragazzo che vuole restare allo Sporting».

Un commento poi anche su Lukaku: «Romelu ha un contratto con l’Inter ed è contento di essere qui a Milano»