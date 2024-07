Inter Pergolettese 2-1, BUONA LA PRIMA per i nerazzurri: il RESOCONTO della prima amichevole stagionale dei ragazzi allenati da Inzaghi

Buona la prima per l’Inter di Simone Inzaghi. Nella prima partita stagionale i nerazzurri hanno battuto la Pergolettese – squadra militante in Serie C – per 2-1.

Nel caldo pomeriggio di Appiano Gentile sono andati in rete Taremi, Salcedo e Capoferri. Il prossimo appuntamento dell’Inter è fissato a sabato prossimo, dove a Cesena fronteggerà gli spagnoli del Las Palmas.