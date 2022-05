Inter Perisic, tra rinnovo e sirene di mercato: la verità sulla Juve e l’idea del Chelsea

Perisic Inter, il rinnovo e il mercato: le verità del croato sulla sua cessione in estate

Tiene banco il futuro di Perisic con l’Inter in questi ultimi giorni. Il croato dopo la frecciata nel post Coppa Italia ha aperto spiragli di un futuro incerto in nerazzurro.

Nella frenata sul rinnovo, oltre al tempo atteso, ci sarebbe anche un’offerta della Juve. I bianconeri smentiscono soprattutto per l’ingaggio elevato del croato, anche se davanti stuzzica come freccia per Allegri. Attenzione al Chelsea: i Blues vogliono provare a soffiare Perisic all’Inter, la verità è che il croato attenderà la fine della stagione per parlare con Marotta e decidere il futuro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.