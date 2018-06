Inter presentata la seconda maglia 2018/2019 – FOTO

L’Inter ha presentato ufficialmente la maglia “away” per la stagione 2018/2019. Il richiamo al Biscione sul retro della divisa è un chiaro ritorno al passato

L’Inter torna in Champions League dopo sette lunghi anni. Un’eternità per un club come quello nerazzurro, e festeggia l’importante traguardo riproponendo un motivo molto caro ai tifosi interisti: il biscione, sulla seconda maglia. Un ritorno alla stagione 2010/11 quando l’Inter vinse la Champions. Allora era una maglia bianca con un biscione che percorreva tutta la parte destra della t-shirt partendo dalla manica, oggi è un richiamo più avveniristico ma pur sempre accattivante. L’Inter presenta la maglia che utilizzerà nelle trasferte e nel comunicato apparso sul proprio sito ufficiale la descrive così: «In questa versione della divisa la pelle del serpente è rappresentata da un motivo a rombi in grigio chiaro su fondo bianco. Questo design permette alla maglia di avere una forte connessione con la tradizione e allo stesso tempo un look deciso».

Nella nuova maglia away lo stemma del club, sul petto a sinistra, ha il bordo in oro, mentre il colletto celebra gli iconici colori del club, con un lato del collo a V in azzurro e l’altro in nero. Sul retro del colletto, dove il nero e l’azzurro si incontrano, è posizionato lo storico stemma che identificava il club negli anni Ottanta: un piccolo Biscione stilizzato.