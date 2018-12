Inter-PSV, gol e highlights: la sintesi del match. Le azioni salienti della partita della 6ª giornata di Champions – VIDEO

L’Inter scenderà in campo alle ore 21 per l’ultimo match del girone di Champions League. Questa sera a San Siro, i nerazzurri affronteranno il PSV Eindhoven per cercare di agguantare l’ultimo posto disponibile per accedere agli ottavi di finale. La vittoria è fondamentale per passare il turno in quanto i nerazzurri sono appaiati col Tottenham a 7 punti. Ma in caso di arrivo a pari punti, saranno gli inglesi ad andare avanti nella massima competizione europea.

INTER-PSV EINDHOVEN 0-1: Erroraccio di Asamoah, che invece di scaricare palla ad Handanovic prova a superare Bergwijn che invece è furbo e ruba palla, arriva sul fondo e scarica sulla testa di Lozano, che la mette dentro da pochi metri.

INTER-PSV EINDHOVEN 1-1: Dopo tanta fatica e tante occasioni, l’Inter trova il gol del pareggio con un colpo di testa di Icardi su splendido assist di Politano