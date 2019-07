Inter, Puscas: «Bello giocare contro CR7. E sul mio futuro…»

Le parole di George Puscas, attaccante dell’Inter, dalla Romania. Le dichiarazioni sul suo futuro in nerazzurro

George Puscas, attaccante dell’Inter che nell’ultima stagione ha militato in prestito al Palermo, ha parlato ai microfoni di ProTV, emittente romena. Il classe 1996 è ritornato sulla partita tra Juve e i nerazzurri e ha parlato del suo futuro.

SULLA PARTITA – «È stata una bella sensazione avere Gigi Buffon davanti. In generale, è stata una bella sensazione essere all’Inter, giocare con la maglia di questa squadra e poi segnare».

CRISTIANO RONALDO – «Bello giocare anche contro Cristiano Ronaldo: lo ammiro da quando ero piccolo, ho sempre cercato di prendere qualcosa da lui. Ho provato una bella emozione, ogni calciatore vorrebbe giocare contro uno come lui. Non ho avuto modo di parlargli, però».

FUTURO – «Ora sono tornato in patria e voglio stare un po’ con la famiglia. Vedremo cosa succede perché non so nulla. È ora di decidere se partire e dove andare. Attualmente sto pensando di allenarmi al meglio, l’esperienza nell’Europeo Under 21 mi ha dato sicuramente maggior fiducia».