L’attaccante dell’Inter ed ex Palermo, George Puscas, è vicino a trasferirsi al Reading: le cifre dell’operazione

Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’attaccante dell’Inter, George Puscas, sarebbe molto vicino a trasferirsi al Reading.

Il club di Championship è attualmente in vantaggio sul Birmingham nella corsa al centravanti numero ex Palermo. Gli inglesi hanno messo sul piatto 10 milioni per assicurarsi il suo cartellino. L’Inter è dunque pronta a cedere il classe 1996 in Inghilterra.