Inter, Braida: «Rafinha potrebbe rimanere in nerazzurro»

Intervenuto ai microfoni di Gr Parlamento Ariedo Braida, dirigente del Barcellona, ha parlato di Rafinha, calciatore in prestito all’Inter

Quella di Rafinha all’Inter è stata sicuramente un’esperienza positiva che i tifosi nerazzurri sperano possa ripetersi in futuro. Durante i 16 incontri disputati, Rafinha è riuscito a segnare due gol, dando man forte al reparto avanzato con due assist. Se confrontati con le prestazioni e le partite giocate, i numeri di Rafinha possono esseri considerati più che buoni. In merito al futuro del giocatore è intervenuto Ariedo Braida dichiarando: «E’ possibile che rimanga all’Inter, ma nulla è stato ancora deciso, altre squadre sono interessate a lui»

In merito al valore tecnico del calciatore brasiliano Braida aggiunge: «Rafinha è un ragazzo meraviglioso e un calciatore dalle doti tecniche buonissime, ritengo che possa risultare utile all’Inter». Rafinha era reduce da un infortunio al crociato che l’ha tenuto lontano dai campi di gioco: «È riuscito a superare un lungo periodo d’infortunio ora è pronto per la prossima stagione». La soluzione per il trasferimento sembra lontana visto il cambiamento del mercato e l’importanza dell’affare: «Per la conclusione dell’affare ci vuole tempo. I prezzi dei calciatori sono alti, il mercato è cambiato dopo l’affare Neymar. Rafinha è un calciatore che è sa fare cose interessanti»