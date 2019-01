Inter, Ranocchia in uscita: sondaggi emiliani, spagnoli e inglesi

Il centrale dell’Inter Andrea Ranocchia è pronto a dire addio al nerazzurro. Su di lui Bologna, Sassuolo, Parma, Villarreal e Fulham

L‘Inter è molto attiva sul calciomercato, con gli affari caldissimi riguardanti Diego Godin e Hector Herrera. Con l’arrivo del centrale uruguayano, sia Miranda che Ranocchia sono praticamente certi di partire. Se per il brasiliano si valuteranno le offerte in arrivo dal Brasile e (forse) Roma, per il difensore italiano si andrà probabilmente in scadenza di contratto a giugno. Ad oggi, le squadre più interessate sembrano Bologna, Sassuolo e Parma, anche se la proposta più allettante è quella del Villarreal. La squadra spagnola avrebbe proposto un contratto triennale al giocatore umbro. Sullo sfondo anche la Premier League, con il Fulham di Ranieri in prima linea.