Inter: rinnovo-Icardi ci siamo, la firma già prossima settimana?

Il capitano dell’Inter, Mauro Icardi, potrebbe firmare il rinnovo del contratto con i nerazzurri già durante la prossima settimana

La squadra di Luciano Spalletti sta cercando di ritrovare la forma ottimale, dopo un avvio di stagione piuttosto deludente. L’Inter, difatti, con 4 punti in tre gare ha bisogno di una scossa per tenersi l’appellativo di “Anti-Juve”. Mentre la squadra si allena, seppur senza nazionali, la dirigenza pensa al mercato di gennaio ed ai rinnovi di alcuni giocatori. Uno su tutti quello di Mauro Icardi che da tempo è in trattativa con il club per trovare un nuovo accordo.

L’agente del giocatore, la compagna Wanda Nara, dopo settimane di trattative, sembra essere giunta ad un’intesa con la dirigenza nerazzurra e la firma sul contratto, secondo Tuttosport, potrebbe arrivare già la prossima settimane. Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo, il nuovo accordo prevedrà un prolungamento sino al 2023 con un adeguamento dell’ingaggio attuale (5,4 milioni di euro bonus compresi) che sarà spalmato al meglio seguendo le norme del Fair Play Finanziario imposte dalla Uefa.