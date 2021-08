Inter, rinnovo Lautaro: previsto un nuovo incontro. Le ultime

L’Inter lavora anche al rinnovo di Lautaro Martinez. Previsto un nuovo incontro con gli agenti del Toro

L’Inter continua a lavorare per il rinnovo di Lautaro Martinez, che ha un contratto in scadenza nel 2023. Dopo il positivo primo incontro con l’agente del giocatore, il club nerazzurro ne ha già fissato un altro per la prossima settimana.

Dopo l’incontro della scorsa settimana con Camano, l’agente del “Toro”, ce ne sarà un altro la prossima per proseguire il lavoro per cercare di limare le distanze, che, al di là della reciproca volontà di proseguire assieme, restano comunque significative. La richiesta del procuratore spagnolo, infatti, è stata di un ingaggio che tocca gli 8 milioni di euro, comprendendo tutti i bonus. Difficile, quindi, che l’Inter riesca a restare entro quota 6: ce ne vorranno non meno di 6,5. Sarà un’altra partita da giocare, dunque. E, possibilmente, da chiudere il prima possibile.