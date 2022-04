Futuro Sanchez, decisivo in Supercoppa e ora ultimo nelle gerarchie: addio vicino

Il futuro di Sanchez sempre più in bilico per l’estate: da eroe di Supercoppa a ultima scelta di Inzaghi

Il futuro di Sanchez resta sempre più in bilico in casa Inter. Il cileno da eroe di Supercoppa, ora è diventato l’ultima scelta di Inzaghi per l’attacco.

L’addio estivo è vicino anche per il costoso ingaggio che blocca il mercato dell’Inter. Difficile capire dove andrà, ma è quasi sicuro sarà lontano da Milano. Lo scrive Tuttosport.