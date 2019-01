Steven Zhang fa una sorpresa ai bambini nerazzurri presenti a San Siro per il match tra Inter e Sassuolo – VIDEO

L’Inter è in campo a San Siro contro il Sassuolo per la prima gara di ritorno del campionato di Serie A 2018/19. Sugli spalti del Meazza sono presenti ben 10mila bambini per dire “buu” al razzismo. L’iniziativa è partita in risposta ai fatti di Inter-Napoli del 26 dicembre scorso quando dagli spalti di San Siro erano partiti dei cori razzisti nei confronti di Koulibaly. E questa sera, ad andare a trovare i bambini presenti sugli spalti, si è presentato il Presidente dell’Inter, Steven Zhang. Il numero uno nerazzurro si è concesso a foto ed abbracci ai presenti nel pre-gara. Una vera sorpresa per i tanti bambini presenti!