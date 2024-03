Inter, Scudetto ad un passo e Inzaghi punta al record personale

Inter, riparte lunedì prossimo la marcia Scudetto della squadra di Simone Inzaghi: il tecnico punta a ritoccare un suo record

L’obiettivo principale dell’Inter è lo scudetto, e per raggiungerlo la squadra di Inzaghi dovrà mettere in campo un’ultimo sforzo in questo finale di Serie A. Tuttavia, ci sono anche numerosi record collaterali che i nerazzurri possono ancora tagliare.

Come riportato dal Corriere dello Sport, c’è un record personale che il tecnico potrebbe conquistare: il numero di punti totalizzati in carriera. Il suo attuale massimo è di 84 punti, ottenuti due anni fa, quando non furono sufficienti per vincere il titolo (il Milan ne fece 86). Attualmente l’Inter è a quota 76 con ancora 27 punti in gioco nelle ultime 9 partite. La prossima sfida contro l’Empoli sarà la sua 150ª sulla panchina dell’Inter, da aggiungere alle 251 partite disputate con la Lazio.

Inzaghi, allenatore classe ’76, sta affrontando la sua ottava stagione in carriera e in sei occasioni ha superato i 70 punti. Per la prima volta potrebbe raggiungere quota 90, anche se con ancora 27 punti in palio le possibilità sono diverse.