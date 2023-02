Inter, senti Adani: «Il rendimento di Lukaku è colpa di Inzaghi…»

Le parole di Lele Adani, ex calciatore ed opinionista, sulla stagione di Romelu Lukaku con l’Inter. I dettagli

Lele Adani ha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione dell’Inter.

PAROLE – «Lukaku non nasce campione, non ha la naturalezza dell’attaccante talentuoso, come può essere Dzeko, nei movimenti e nelle giocate. Il suo calcio non può prescindere dalla forma fisica e dal lavoro settimanale. Quando Lukaku sta bene, cresce anche in autostima e quindi nella tecnica, persino nel dribbling. Ma quando sta male, diventa un giocatore normale, che fatica. Come dico sempre, quando un giocatore di livello non rende secondo le attese, la colpa va condivisa anche con la guida tecnica. Mi piacerebbe che Inzaghi dicesse anche pubblicamente che tipo di lavoro vuole fare con il belga».