Inter, senti Gabigol: «Non torno in Italia, sto bene qui» – VIDEO

Inter, Gabigol protagonista al Mondiale per Club e davanti ai microfoni: «Non voglio tornare in Italia, sto bene qui»

Gabigol sempre e comunque protagonista. In Brasile, in Libertadores ed ora anche al Mondiale per Club. Manifestazione in cui l’attaccante carioca ha appena trascinato il Flamengo in finale.

Ma l’attaccante di proprietà dell’Inter non è protagonista soltanto sul terreno di gioco. Anche davanti ai microfoni, infatti, ha le idee piuttosto chiare. «Non voglio tornare in Italia, sto bene qui», ha dichiarato. Un messaggio piuttosto chiaro per i nerazzurri…