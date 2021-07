Inter, Skriniar rifiuta il Tottenham: vede solo nerazzurro. Le ultime

Milan Skriniar vede solo nerazzurro. Il difensore slovacco avrebbe rifiutato la corte del Tottenham

Paratici punta Milan Skriniar dopo l’arrivo al Tottenham come responsabile del mercato. L’ex CFO della Juventus ha messo nel mirino il difensore dell’Inter per rinforzare il reparto arretrato della squadra londinese.

L’ex Sampdoria sarebbe l’alternativa a Kounde, se dovesse sfumare l’arrivo a Londra dell’attuale centrale del Siviglia. Secondo il quotidiano Tuttosport, però, Skriniar non sarebbe convinto dell’idea di lasciare Milano e sbarcare in Premier League. Per l’Inter il giocatore non è sul mercato e valuterebbe una sua cessione solo a fronte di un’offerta irrinunciabile non inferiore ai 60 milioni di euro.