Skriniar fa infuriare l’ex ct della Slovacchia: dopo la sconfitta con la Repubblica Ceca, a tarda notte, ha lasciato il ritiro con alcuni compagni

Skriniar, difensore centrale dell’Inter, sarebbe stato uno dei motivi per cui il ct Kozak ha scelto di dimettersi, a sorpresa, pochi giorni fa, dalla guida della Slovacchia. In una conferenza stampa per spiegare le sue motivazioni, infatti, Kozak ha rivelato quanto accaduto dopo la sconfitta con la Repubblica Ceca: «La sera stessa ho rivisto due volte il video della partita, per poi scoprire che sette giocatori avevano lasciato il ritiro per rientrare a tarda notte». Oltre a Skriniar, l’ormai ex ct ha fatto anche i nomi di Dubravka, Weiss e Lobotka, più volte accostato al Napoli come obiettivo di mercato. Kozak ha poi concluso: «Avrei potuto cacciarli ma non me la sarei sentita di pregiudicare il futuro della Slovacchia mandando a casa calciatori di quel calibro, perché la nazionale non può prescindere dalle loro qualità. Allora ho preso la decisione di dimettermi».