Sembra incredibile, ma l’Inter in estate può liberarsi di Luciano Spalletti e non di Mauro Icardi. Il futuro nerazzurro

Luciano Spalletti si è sfogato duramente dopo Inter-Lazio. Ormai è chiaro: la telenovela che ha coinvolto l’allenatore, Mauro Icardi e la società ha logorato tutti. Fortunatamente a fine stagione la dirigenza risolverà la situazione, salutando tecnico e attaccante. O forse no?

Icardi non ha di certo contribuito a rasserenare gli animi in casa Inter, ed è molto probabile il suo addio. Ma la società è scontenta anche di Spalletti, da molti ritenuto un tecnico non adeguato ai sogni di gloria nerazzurri, e potrebbe dargli il benservito. Al suo posto si pensa ad Antonio Conte o a un più probabile ritorno di Mourinho. Tuttavia, se uno dei due tecnici dovesse chiedere in maniera esplicita la permanenza dell’attaccante per sbarcare a Milano, convincendo il giocatore stesso a tentare un nuovo corso, Spalletti risulterebbe beffato! Le probabilità non sono molte, ma l’argentino resta un calciatore di altissimo livello che tutti gli allenatori vorrebbero avere a disposizione. Ecco perchè per il tecnico toscano potrebbe avere la peggio alla fine della vicenda.