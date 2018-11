Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, è intervenuto a Sky Sport e poi nella consueta conferenza stampa di vigilia per parlare della gara con il Tottenham

In vista del match con il Tottenham, partita fondamentale perché all’Inter basta un pari per ipotecare gli ottavi, Luciano Spalletti, tecnico nerazzurro, ha dichiarato: «È chiaro che la qualificazioni potrebbe darci un entusiasmo che saremmo in grado di portarci dietro: è una gara importantissima, i tifosi aspettano da tempo serate come quella di domani e siamo disposti a tutto per fare risultato. La qualificazioni, inoltre ci darebbe la convinzione di poter andare avanti nella competizione».

Spalletti ha poi parlato del campo: «Le condizioni non sono perfette, ma Wembley è un monumento del calcio: ha un fascino che conoscono tutti. Sicuramente l’emozione andrà gestita bene, ma è anche da questo che si vede se un giocatore è da Inter o meno. Inoltre noi siamo abituati ai 60-65 mila tifosi di San Siro, quindi siamo abituati. Nulla ci può impressionare».

Il tecnico si è poi concentrato sul Tottenham, che nel week end scorso ha inferto la prima sconfitta al Chelsea di Sarri. «Il Tottenham è paragonabile al Barcellona – ha commentato Spalletti – Fin dal sorteggio sapevamo che per passare il girone avremmo dovuto fare meglio di una delle migliori squadre d’Europa. Adesso siamo qui con questa possibilità ed è ciò che volevamo. Formazione? L’Inter ha la sua identità e non si snaturerà».