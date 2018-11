Il difensore dell’Inter, Milan Skriniar, è stato intervistato da DAZN che gli ha mostrato la dichiarazione di Spalletti. Ecco la reazione

Chi pensava che quella dell’anno scorso fosse solo una stagione fortunata si è dovuto ricredere. Milan Skriniar continua ad inanellare prestazioni strepitose, confermandosi come il vero pilastro della difesa dell’Inter. Prima Higuain, poi Suarez e Dembelé ma il copione è lo stesso: da lì non si passa. I nerazzurri lo coccolano ma le grandi d’Europa sono pronte a fare follie per lo slovacco. Spalletti però, nel post partita contro il Barcellona ha chiarito a tutti che 100 milioni è il prezzo base per trattarlo. Durante l’intervista a DAZN, al difensore è stato fatto vedere il video della dichiarazione del tecnico dell’Inter. La reazione di Skriniar? Grosse risate, ma soprattutto il dubbio che l’allenatore scherzasse.