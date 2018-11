Inter, squadra corta e pressing: ecco le armi per battere il Barcellona

Stadio tutto esaurito e statistiche dei precedenti di Inter-Barcellona spingeranno i nerazzurri a cercare la vittoria

San Siro sarà tutto esaurito e l’atmosfera della serata sarà elettrica: Spalletti contro il Barcellona vuole vedere un’Inter più coraggiosa e sicura dei propri mezzi, rispetto alla gara di andata. Squadra corta e aggressiva: questo il diktat per fermare Messi e compagni, andando a pressare da subito i portatori di palla e cercando di chiudere tutti gli spazi, se per caso il pressing fallisse. Ad aiutare il compito di nerazzurri ci sarà Nainggolan, ormai ristabilito dopo l’infortunio rimediato nel derby. Questo, però, non significa che il belga sia nelle migliori condizioni, infatti, per non sfiancarlo troppo il modulo potrebbe essere un 4-2-3-1, con Nainggolan trequartista.

I tifosi interisti si augurano di vedere una vittoria, così come fece Mourinho nel 2010, durante la semifinale di andata: i nerazzurri, inoltre, hanno i numeri dalla loro parte se si considera che in 3 precedenti, da quando esiste la moderna Champions League, il Barcellona non ha mai vinto a San Siro. Con i 3 punti, e il contemporaneo pareggio tra Psv e Tottenham, l’Inter si assicurerebbe il passaggio agli ottavi.