Inter, svelato il maxi-stipendio di Godin: ecco i dettagli del contratto

A giugno Godin dirà addio all’Atletico Madrid per approdare all’Inter: ecco i dettagli economici dell’accordo coi nerazzurri

È ormai noto che Diego Godin dirà addio all’Atletico Madrid. Il divorzio verrà ufficializzato a giugno, quando l’ormai ex capitano dei Colchoneros sarà libero di lasciare la Spagna a parametro zero. Il difensore è promesso sposo dell’Inter, l’accordo tra le parti è infatti agli ultimi dettagli.

L’odierna edizione della Gazzetta dello Sport riporta i dettagli economici del contratto che legherà il centrale all’Inter. Per il difensore è pronto un accordo biennale da 6,5 milioni di euro a stagione, con un’opzione per il prolungamento per un terzo anno.