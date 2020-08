Inter Tonali, ci siamo: al Brescia 35 milioni, firma in settimana

Inter Tonali, ci siamo: al Brescia andranno 35 milioni, firma in settimana. I nerazzurri avranno un nuovo regista

È fatta per Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia – come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – è ad un passo dal trasferimento in nerazzurro.

Al Brescia – si legge sulla rosea – andranno 35 milioni di euro. La firma arriverà in settimana, ma ormai la trattativa è pressoché chiusa. Le parti hanno raggiunto l’accordo dopo il sì del giocatore e il via libera da parte del presidente Massimo Cellino.