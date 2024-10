Inter Torino è alle porte, in vista del match di Serie A Paolo Vanoli si appresta a cambiare la formazione, ecco la carta a sorpresa nell’attacco granata

Una cosa è certa: il Torino di Paolo Vanoli non dovrà più ripetere gli stessi errori commessi contro Empoli e Lazio. Il tecnico granata è stato chiaro, categorico, con i propri giocatori fin dal primo giorno di allenamento (lunedì scorso) dopo il ko accusato con i capitolini. Le disattenzioni tecniche ed un approccio al match inadeguato sono costati ai granata rispettivamente l’eliminazione dalla Coppa Italia e la vetta della classifica. Nessun dramma certo, ma a partire dal match con l’Inter l’allenatore chiede a gran voce un cambio di registro.

Al di là dell’aspetto mentale del gruppo – caratteristica imprescindibile per il credo calcistico vanoliano e sulla quale l’ex Venezia ha avuto modo di insistere nuovamente – è più che probabile che il mister di Varese sia pronto ad apportare degli importanti cambiamenti alla sua formazione. Sabato sera a San Siro dunque, l’undici del Torino potrebbe subire alcuni capovolgimenti. Questo, a partire dal proprio reparto offensivo.

A Vanoli, lo sanno bene nella laguna, piace sperimentare e trovare soluzioni in corso d’opera. Lo testimonia la facilità con cui (proprio nelle ultime due apparizioni) l’attacco granata sia passato da due a tre interpreti nell’arco della partita. Il tridente offensivo quindi, è una possibilità che il Torino mantiene in serbo e – specialmente qualora la gara con l’Inter dovesse porsi in salita – che il tecnico conta di utilizzare.

Inoltre, proprio contro la formazione di Inzaghi, tornerà dal primo minuto Che Adams. Il funambolo ex Southampton è diventato una pedina imprescindibile per il Torino. La sua assenza nel primo tempo contro la Lazio, non a caso, ha avuto un peso specifico nell’economia della sconfitta dei piemontesi. Attenzione poi alla possibile ‘mossa a sorpresa’ Alieu Eybi Njie. Anche il giovanissimo classe 2005 svedese ha convinto Vanoli, scalando le gerarchie interne fino ad insidiare il veterano Sanabria. Se non con una maglia da titolare, al fianco di Zapata e del prima citato scozzese (almeno) a partire dal secondo tempo le luci di San Siro brilleranno anche per lui.