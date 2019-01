Belotti si lascia cadere per propiziare un’espulsione in Inter-Torino: l’arbitro non ci casca e lo ammonisce per simulazione – VIDEO

Andrea Belotti ha cercato di ingannare l’arbitro durante Inter-Torino. Durante un’azione offensiva granata, l’attaccante granata si è tuffato maliziosamente in cerca di un’ammonizione ai danni di Stefan De Vrij. L’olandese aveva ricevuto un cartellino giallo precedentemente, in un altro episodio controverso. Il direttore di gara, infatti, inizialmente aveva sanzionato Milan Skriniar anzichè il centrale dei Paesi Bassi. La “furbata” del bomber non ha portato a un vantaggio per i granata, anzi. Il giocatore è stato giustamente punito. Ecco il video dell’episodio: