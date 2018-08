Mazzarri, orgoglio granata: «Secondo tempo da Toro»

Orgoglioso del suo Torino il tecnico Walter Mazzarri al termine del confronto con l’Inter: ecco le parole del mister granata

Walter Mazzarri è soddisfatto al termine di Inter-Torino, gara terminata 2-2 grazie a una super rimonta granata nella seconda frazione. Ecco l’analisi del mister toscano ai microfoni di Sky Sport: «Mi sono un po’ arrabbiato, abbiamo fatto un brutto primo tempo anche per merito dell’Inter, eravamo troppo timidi. Avevo detto alla squadra da ripartire dal secondo tempo della partita con la Roma, ma così non è stato. Il secondo tempo è stato un grande secondo tempo, contro una squadra forte come l’Inter».

Continua Mazzarri, analizzando la prestazione di Ljajic: «La qualità fa sempre bene, ma in questo calcio serve tutto: il pressing dell’Inter non ci ha permesso di giocare. Ljajic è entrato sul 2-1, la qualità c’è ma va messa al servizio della squadra: più calciatori tecnici hai, meglio è. Anche Iago ha fatto una grande gara: dobbiamo essere squadra come gioco, come abbiamo fatto nel secondo tempo». Infine, sul possibile dualismo Zaza-Iago Falquè: «Zaza e Belotti anche in Nazionale non giocano insieme. Simone è arrivato da pochissimo, abbiamo provato diversi modulo nel pre-campionato, anche il 3-4-3 e il 3-4-2-1. I ragazzi che lavorano con noi da un mese e mezzo conoscono i meccanismi, gli altri no».