Inter, la statistica è INCREDIBILE! Una miniera d’oro creata in casa: nerazzurri PRIMI – Il DATO

Inter, la statistica è INCREDIBILE! Una miniera d’oro creata in casa: i nerazzurri sono PRIMI – Il DATO è clamoroso

L’Inter è in cima alla classifica insieme alla Juventus e Torino, ma non stiamo solo parlando dell’attuale Serie A: i nerazzurri, infatti, sono primi in Italia anche in un’altra incredibile statistica. La Beneamata, infatti, è prima per differenza tra valore rosa e costo d’acquisto.

Secondo un’analisi condotta dal quotidiano sportivo Corriere dello Sport, seguendo i dati di Transfermarkt, il club nerazzurro ha costruito la rosa oggi con 321,3 milioni di euro: la squadra di Simone Inzaghi vale 673 milioni, più del doppio.

