Inter, turnover massiccio in Europa in vista della Juventus

Contro il Ludogorets l’Inter dovrebbe scendere in campo con le seconde linee. Il 2-0 dell’andata consente a Conte di far riposare i titolari.

Antonio Conte si affida di nuovo alle seconde linee per il match contro il Ludogorets. La squadra nerazzurra dovrebbe riproporre la stessa formazione dell’andata eccezion fatta per Lautaro che è squalificato e dunque non ci sarà. Al suo posto ci potrebbe essere Vergani a fare compagnia a Sanchez in attacco.

I tre di difesa dovrebbero essere Ranocchia, D’Ambrosio e Bastoni. Sugli esterni Moses e Biraghi con a centrocampo Vecino, Borja Valero e uno tra Eriksen e Barella. In porta confermato Padelli che dovrebbe sostituire Handanovic anche nel big match di domenica all’Allianz Stadium.