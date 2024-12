Inter, squadra al lavoro in vista dell’Udinese: ecco le condizioni di Dimarco

Inter, dopo la vittoria contro la Lazio squadra al lavoro per la sfida di Coppa Italia contro l’Udinese: le ultime su Dimarco

Il giorno dopo Lazio Inter l’entusiasmo è ancora alle stelle per una prestazione superlativa che ha piegato una big in piena corsa per lo scudetto. La prestazione ha messo in luce la forza di un gruppo affiatato, che si conosce e che si diverte mentre gioca e fa soprattutto divertire i tifosi presenti allo stadio.

Stamattina l’Inter si è ritrovata ad Appiano Gentile per il consueto allenamento il giorno dopo ogni partita, il focus è stato posto sulle condizioni di Dimarco. Dalla Pinetina giungono novità sulle condizioni del terzino, come riporta Sky Sport, si tratta solo di crampi come già era stato confermato ieri sera dopo la partita. Novità anche su Barella, il centrocampista era uscito all’82’ per fastidi fisici. Al momento non sono in programma esami, andrà tuttavia monitorato per capire se giovedì nel match di Coppa Italia contro l’Udinese potrà essere tranquillamente in panchina, a disposizione di Inzaghi.