Inter-Verona: formazioni ufficiali e cronaca in diretta live

Inter-Verona, 30ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Manca poco all’inizio della sfida tra Inter ed Hellas Verona, valevole per la 30° giornata di Serie A. Entrambe reduci da due risultati netti (0˗5), ma a parti invertite ˗ vittoria per l’Inter contro la Sampdoria e disfatta degli scaligeri contro l’Atalanta ˗, le due squadre sono pronte a darsi battaglia per tentare di aggiungere un tassello al loro obiettivo stagionale: il quarto posto Champions League per i nerazzurri e la conquista della salvezza per i neopromossi. Ecco le formazioni ufficiali e tra poco la cronaca live del match

Inter-Verona: tabellino

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi. A disposizione: Padelli, Berni, Lisandro, Santon, Dalbert, Borja Valero, Vecino, Karamoh, Eder, Pinamonti. Allenatore: Luciano Spalletti.

HELLAS VERONA (4-3-3): Nicolas; Ferrari, Vukovic, Caracciolo, Souprayen; Romulo, Calvano, Buchel; Fares, Petkovic, Aarons. A disposizione: Coppola, Silvestri, Bianchetti, Boldor, Felicioli, Valoti, Fossati, Laner, Zuculini, Verde, Bearzotti, Cerci, Lee. Allenatore: Fabio Pecchia.

Arbitro: Gianluca Rocchi

Note:

Inter-Verona: diretta live e sintesi

Inter-Verona: formazioni ufficiali

Sono uscite le formazioni ufficiali. Come da previsione, Spalletti conferma la stessa formazione che aveva stravinto a Marassi contro la Sampdoria, mandando in campo dal primo minuti gli stessi undici. Alcuni cambi, invece, per Pecchia: in difesa, dal primo minuto, partirà Souprayen, con Fares più avanzato; a centrocampo, Valoti partirà dalla panchina e a prendere il suo posto ci sarà Buchel; in attacco, infine, al posto dell’acciaccato Matos, giocherà Aarons

Inter-Verona: probabili formazioni e pre-partita

Dal ritorno della sosta per le amichevoli nazionali, Inter e Verona tornano in campo nella sfida pre pasquale. Dopo la goleada rifilata alla Sampdoria, la squadra nerazzurra è stata turbata dalle improvvise dimissioni di Walter Sabatini ma, nonostante ciò, gli uomini rimasti a disposizione di Spalletti hanno lavorato con impegno, concentrazione e abnegazione, desiderosi di raggiungere il tanto sospirato 4° posto. Salvo sorprese dell’ultima ora, Spalletti sembrerebbe orientato a confermare la formazione vittoriosa a Marassi e, per la terza volta consecutiva, dovrebbe affidarsi al trio di centrocampo Gagliardini˗Brozovic˗Rafinha. Dopo la netta sconfitta casalinga patita contro l’Atalanta, il Verona cerca un motivo per rialzarsi e ripartire per la lotta salvezza: a differenza di Spalletti, Pecchia nutre qualche dubbio di formazione in più: il rientro di Calvano potrebbe far sedere Buchel in panchina, consegnandogli lo scettro della titolarità; ancora dubbi e apprensione per le condizioni di Verde, tornato non al meglio, dopo gli impegni con l’Under 21.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi. A disposizione: Padelli, Berni, Lisandro, Santon, Dalbert, Borja Valero, Vecino, Karamoh, Eder, Pinamonti. Allenatore: Luciano Spalletti.

HELLAS VERONA (4-3-3): Nicolas; Ferrari, Vukovic, Caracciolo, Fares; Romulo, Calvano, Valoti; Verde, Petkovic, Matos. A disposizione: Coppola, Silvestri, Bianchetti, Boldor, Felicioli, Souprayen, Buchel, Fossati, Laner, Zuculini, Aarons, Bearzotti, Cerci, Lee. Allenatore: Fabio Pecchia.

Nella classica conferenza pre partita, Spalletti ha parlato così dei prossimi avversari: «Ci serve una vittoria contro il Verona per ottenere un miglior allenamento mentale e dovremo farlo nell’ottica di trovare nella condizione giusta in vista del derby. Prima la gara con il Verona, poi penseremo alla sfida con il Milan». Inevitabile un pensiero sulle dimissioni di Sabatini: «Personalmente mi è dispiaciuto molto, lo conosco bene e so la qualità che ha personalmente oltre che professionalmente. Detto questo ci tengo a dire che le sue dimissioni non lasciano eredità, nel bene e nel male. Chi è dell’Inter deve mettere l’Inter davanti a tutto e crederci». Sull’obiettivo stagionale: «Questi ragazzi hanno fatto vedere di avere delle potenzialità, non so se stiamo raccogliendo abbastanza: non so come andrà a finire, ma secondo me ci sono parecchie ancora possibilità di crescita. C’è la possibilità di raggiungere un obiettivo importantissimo e ci proveremo fino alla fine».

Pecchia sa che la sua squadra avrà bisogno di un’impresa per uscire da San Siro indenne ma non si tira indietro: «Dovremo cercare di adattarci alla partita e mostrare uno spirito battagliero, dal momento che siamo in grado di ripetere le vittorie contro Torino e Chievo. La nostra è già riuscita a fare risultati importanti anche fuori casa. Per questo scenderemo in campo con coraggio, personalità e tanto cuore, cercando di metterli in difficoltà fin da subito. L’Inter è una squadra di grande qualità e noi dovremo essere bravi a rispondere colpo su colpo restando sempre concentrati e sfruttando le occasioni con il giusto cinismo».

Inter-Verona: i precedenti del match

Quella che andrà in scena allo stadio “San Siro” tra Inter e Verona sarà la gara numero 28 nella massima categoria italiana e la 56° tra casa e trasferta. Curiosamente, in Serie A, almeno per quanto riguarda le sfide nella roccaforte milanese, gli scaligeri non sono mai riusciti a ottenere i 3 punti. Fin qui 16 sono state le affermazioni nerazzurre e 11 i pareggi, con 41 reti realizzate dai padroni di casa e soltanto 9 quelle degli ospiti. Per individuare vittorie gialloblù, bisogna andare indietro nel tempo, al 1992, allo stadio Bentegodi di Verona, quando i padroni di casa guidati da Niels Liedholm sconfissero i nerazzurri di Suarez con una rete di Ezio Rossi. L’andata del Bentegodi finì 1˗2, con le reti realizzate da Borja Valero e Perisic, oltre al momentaneo pareggio di Pazzini. L’ultimo precedente a San Siro risale al settembre 2015 quando l’Inter riuscì a imporsi per 1˗0 con la rete di Felipe Melo.

Inter-Verona: l’arbitro del match

Sarà Gianluca Rocchi l’arbitro designato dall’AIA per dirigere la sfida tra Inter e Verona, match valevole per la 30° giornata della Serie A TIM, in programma allo stadio San Siro oggi pomeriggio alle 15. Il fischietto classe ’73 ˗ fiorentino, internazionale e agente di commercio di professione ˗ in questa stagione ha già diretto sfide di cartello in Champions League (l’ultima è quella valevole per gli ottavi di finale tra Real Madrid e PSG) e ha già arbitrato le due contendenti di giornata in 3 occasioni e questa sarà la sua 14° gara nella massima categoria (per la stagione in corso, naturalmente): la prima è stata SPAL˗Verona, dello scorso 10 dicembre e conclusasi in pareggio per 2˗2; la seconda, per gli scaligeri, risale alla 21° giornata, contro il Crotone e finita 0˗3 per gli uomini di Zenga; infine, per quanto riguarda i nerazzurri, Rocchi ha diretto Inter˗Lazio dello scorso 30 dicembre e finita 0˗0. A coadiuvarlo nella direzione del match saranno gli assistenti Lo Cicero e Liberti; il quarto uomo designato sarà Aureliano mentre l’addetto VAR sarà Guida, assistito da Forneau.

Inter-Verona Streaming: dove vederla in tv

Inter-Verona sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta sulle frequenze satellitari di Sky Sport (canali Sky Sport 1 e Sky Calcio 1, anche in HD) e su quelle in digitale terrestre di Mediaset Premium Calcio 1 (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go e Premium Play. Sarà possibile vedere la gara su mobile anche tramite piattaforma Serie A TIM TV (in televisione tramite decoder TIMvision) o acquistarla direttamente sul sito Sportube.