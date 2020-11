Inter, Vidal ha chiesto scusa alla squadra ma sarà multato ugualmente

Non sono bastate le scuse alla squadra ad Arturo Vidal per evitare la multa dopo l’espulsione contro il Real Madrid

Il Corriere dello Sport racconta tra le sue pagine il day-after ad Appiano Gentile dopo la sconfitta contro il Real Madrid. Ha cominciato Conte, sottolineando come, prima dell’espulsione di Vidal, tutto fosse ancora aperto, e che, anzi, l’Inter stava proprio cominciando a riemergere dalle difficoltà iniziali, poi ha passato la parola al cileno, che si è rammaricato, ha ammesso l’errore, ma ha anche provato a spiegarsi.

Re Artù vede il Real Madrid come il ‘grande nemico’, sia per una velenosa eliminazione dalla Champions quando ancora indossava la maglia del Bayern, sia per i trascorsi recenti in maglia Barça. L’altra sera, convinto di aver subito fallo da Varane, nel momento in cui l’arbitro ha fatto segno di proseguire, Vidal ha immediatamente visto rosso, ancora prima di vedersi sventolare in faccia i cartellini.

Era convinto di aver subìto un’ingiustizia, l’ennesima a vantaggio del Real. Le spiegazioni, però, non sono giustificazioni. E, infatti, come già trapelato nella serata di mercoledì, il cileno verrà multato dalla società: l’entità della sanzione sarà decisa in base alle giornate di squalifica. Del resto, da un giocatore della sua esperienza, certe reazioni non sono tollerabili