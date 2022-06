Inter, Vidal potrebbe finire in MLS: L’Inter Miami su di lui

In America, ma in quella del nord. Arturo Vidal, dopo l’addio all’Inter, potrebbe volare a Miami: per lui 4 milioni di dollari

Il futuro di Vidal è in America: non in quella del Sud, ma negli Stati Uniti. Dopo l’addio all’Inter, il Cileno potrebbe cedere alla corte della MLS.

Secondo quanto riportato da Marca, L’Inter Miami di David Beckham sarebbe infatti pronta a mettere sul piatto un ingaggio da 4 milioni di dollari a stagione, circa 3,8 milioni di euro.