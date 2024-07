Inter Women, UFFICIALE il sostituto di Guarino: il nuovo allenatore

L’Inter Women ha ufficializzato l’addio di Rita Guarino e l’arrivo del nuovo allenatore. Tutti i dettagli in merito

Di seguito il comunicato dell’Inter Women sull’addio di Rita Guarino e la nomina di Gianpiero Piovani come nuovo allenatore.

IL COMUNICATO – «FC Internazionale Milano comunica che Gianpiero Piovani è il nuovo allenatore dell’Inter Femminile. Il tecnico ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2026. Gianpiero Piovani è nato a Orzinuovi il 12 giugno 1968. Fin da piccolo nei suoi pensieri c’è sempre stato il calcio. E il destino lo porta, dopo la gavetta nel settore giovanile, ad esordire con la maglia del Brescia in Serie A, sfidando il Napoli di Maradona. Un inizio indimenticabile. Era il 14 settembre del 1986. Attaccante rapido e tecnico, trascorre la sua carriera principalmente tra Serie A e Serie B, diventando una bandiera del Piacenza in cui gioca per undici stagioni. La sua vita da allenatore lo vede nel 2017-18 andare ad un passo dallo Scudetto con il Brescia femminile: sarà lo spareggio perso contro la Juventus ai rigori a negargli la gioia del primo titolo. Annata che però lo vede alzare al cielo la Supercoppa Italiana vinta contro la Fiorentina. Nelle sei stagioni successive resta sempre nella Serie A femminile, guidando il Sassuolo».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTER NEWS 24