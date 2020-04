Inter Women, Tarenzi: «Conta la salute. In caso di ripresa saremo pronte»

L’attaccante dell’Inter Women Stefania Tarenzi ha fatto il punto della situazione sul calcio femminile e non solo

Il calcio femminile, come il calcio maschile, è fermo, a causa del Coronavirus Covid-19. Stefania Tarenzi, attaccante dell’Inter Women, ha parlato a Tuttosport della sosta e non solo. Ecco le sue parole.

LA QUARANTENA – «Il programma di allenamento mi aiuta a non pensarci ma non ero abituata una vita così. Ci sono anche cose positive perché ho preso l’abitudine di scrivere i miei pensieri, leggo un po’ di più e guardo le serie tv che non seguivo».

IL CALCIO GIOCATO – «La cosa più importante è la salute ma in caso di ripresa ci faremo trovare pronte per concludere il campionato».

LA STAGIONE – «Io spero di aver dato un contributo importante all’Inter e vorrei continuare a indossare questa maglia perché l’Inter è veramente una squadra che ci dà la possibilità di migliorare ogni giorno. Con il duro lavoro sono sicura che ci toglieremo delle belle soddisfazioni, sono contenta di far parte di questo progetto e spero un giorno di poter vincere lo Scudetto».