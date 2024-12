Inter, Zamorano: «Ecco chi mi ha convinto a firmare»

L’ex attaccante cileno dell’Inter ha parlato proprio delle sue avventura intensa con i colori nerazzurri

Ivan Zamorano, calciatore ex Inter, ha rilasciato un’intervista a Fabrizio Romano per Betsson Sport, approfondendo varie tematiche interessanti della sua vita tra cui naturalmente l’esperienza in nerazzurro.

LE MIE ASPETTATIVE ALL’ARRIVO IN ITALIA E ALL’INTER – «La decisione l’ho presa quando ho conosciuto Moratti. L’Inter era un grande club e dopo il Real era difficile trovare una squadra che poteva rendermi tanto felice. Ma quando ho conosciuto Moratti e la sua storia col club, la storia del club, come squadra, credo di non aver sbagliato. Sono arrivato in una società che si assimila molto alla mia vita, alla mia ispirazione, la mia progressione con il calcio. Comunque mi sembra di esserci stato tutta la vita all’Inter perché è una squadra sofferta come tutta la mia carriera».

CHE RUOLO HA AVUTO MILANO? – «È stato un impatto forte dal punto di vista calcistico. L’Inter per vincere deve fare molto sforzo per vincere qualcosa. La responsabilità di venire dal Real era grande e da un punto di vista personale è stata una città che mi ha fatto andare avanti da un punto di vista personale: moda, vestiti, non solo. Sono cresciuto anche come essere umano».