Dopo il derby pareggiato, Javier Zanetti ha commentato il momento dell’Inter

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, Javier Zanetti ha commentato il momento dell’Inter dopo il derby.

LE PAROLE – «Siamo rientrati da Tiraspol alle 6 del mattino con una partita come il derby da preparare. I ragazzi l’hanno affrontato molto bene, la prestazione c’è stata. Abbiamo creato tanto contro una grande squadra come il Milan che è prima meritatamente. È stato un bel derby, è normale questo calo fisico: per 80′ abbiamo giocato e cercato di vincere. Quando non ci riesci qualcosa concedi. Guardiamo avanti, io sono fiducioso».