Inter, la decisione di Oaktree sulla proroga a Zhang

Inter, Oaktree ha deciso di proporre una proroga Steven Zhang, presidente dei nerazzurri, ma detta una condizione

Nuovi sviluppi sul futuro societario dell’Inter. Il fondo Oaktree avrebbe infatti un piano per prendersi carico della società nerazzurra per poi trovare da sè un acquirente, considerate le difficoltà di Steven Zhang relative al prestito.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la scadenza per restituire i 375 milioni rimane il 20 maggio. Non si andrà oltre questa data. Oaktree avrebbe concesso solamente un’apertura all’attuale numero uno nerazzurro, ossia una proroga utile solamente per agevolare il passaggio di mano dell’Inter. Zhang non avrebbe però ancora intavolato alcuna trattativa per trovare i soldi necessari per risolvere il prestito. Il fondo è quindi intenzionato ad escludere la figura dell’imprenditore del cinese per poi gestire in proprio la vendita.

