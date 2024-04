Inter, Zhang: «Scudetto nel derby? Mi auguro questo per la festa...»

Le parole di Steven Zhang, presidente dell’Inter, sul possibile scudetto nel derby contro il Milan. Tutti i dettagli

Il presidente dell’Inter Steven Zhang ha caricato la squadra per il derby con un videomessaggio.

LE PAROLE – «Non c’è bisogno di motivarvi prima di un derby, vi voglio solo ringraziare per quello che avete fatto finora. Domani giocate per godervi la partita perché se non dovesse succedere domani, succederà presto. Avete fatto una stagione straordinaria e la vittoria che arriverà sarà bellissima. Per tutti e in particolare per quelli che non l’hanno mai assaporata. Spero che sia solo la prima di una lunga serie di vittorie importanti. In bocca al lupo a tutti. Se dovesse succede nel derby mantenete alti i valori dell’Inter che sono la sportività e la lealtà nei confronti dell’avversario».