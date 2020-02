Di Biagio: «Impossibile che questa squadra sia ultima» – VIDEO

Il tecnico della Spal, Gigi Di Biagio, ha parlato dopo la sconfitta contro la Juventus: ecco le sue parole – VIDEO

(dal nostro inviato) – Gigi Di Biagio, tecnico della Spal, ha parlato in zona mista dopo la sconfitta contro la Juventus.

LA GARA – «Non parlo della Juventus perché mi riguarda la Spal ma sembrava impossibile che la Spal fosse ultima in classifica. Oggi i ragazzi lo hanno dimostrato, complimenti a loro. Se nelle prossime gare avranno lo stesso atteggiamento potremo toglierci delle soddisfazioni che oggi sembrano difficili ma che sono a portata di mano. I ragazzi non devono guardare la classifica. Questa squadra sa giocare a calcio, noi dobbiamo sfruttare la velocità e i fraseggi brevi per poter sopperire all’attacco solitario di Petagna. Giocando a calcio e non abbassando l’intensità potremmo migliorare le cose. È una partita difficile da commentare perché ad un certo punto rischiavamo di soccombere ma siamo riusciti benissimo fisicamente e mentalmente. Dovremmo concludere di più perché nonostante sia la Juve abbiamo comunque concluso 4-5 volte nella loro porta ma dovremmo farlo di più In difesa bisogna migliorare, quando chiedi ai difensori di essere corti si rischia anche di prendere gol».