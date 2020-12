Inzaghi contro Inzaghi, parla il papà Giancarlo: «Un pari va bene»

La gara tra Lazio e Benevento avrà uno spettatore speciale: Giancarlo Inzaghi, papà di Simone e Pippo. Ecco le sue parole

La Lazio sfida il Benevento, Simone sfida Pippo. Per i fratelli Inzaghi, la gara di questa sera sarà tutta in famiglia e, a fare il tifo per loro, ci sarà ovviamente papà Giancarlo: «Speravo che i miei ragazzi arrivassero più sereni. Alla fine – rivela a Il Messaggero – spero in un pari, che accontenterebbe più il Benevento, ma non voglio fare pronostici per scaramanzia.

Io e mia moglie Marina guarderemo l’incontro in tv, forse anche con la 93enne nonna Maria. Sono certo che i miei figli si sentiranno, come succede tutti i giorni».