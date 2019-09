Inzaghi: «Oggi siamo stati perfetti. Immobile? Era già tutto risolto dopo il Parma»

Simone Inzaghi ha parlato al termine di Lazio-Genoa, partita vinta da parte dei biancocelesti con un netto 4-0

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky dopo la bella vittoria contro il Genoa per 4-0. Ecco le sue parole.

PARTITA – «Abbiamo giocato il nostro solito calcio e siamo stati cinici. Non posso rimproverare niente ai ragazzi, sono contento della risposta che mi hanno dato. Abbiamo meno punti di quanto meritavamo in campo e questo non mi andava bene».

IMMOBILE – «Immobile? Se n’era parlato troppo nei giorni scorsi ma era già risolto tutto dopo la partita con il Parma. Sono contento di Ciro, ha fatto una partita straordinaria oggi ma non è una novità per lui».