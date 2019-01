Inzaghi verso Lazio-Juventus: «Testa, cuore e gambe. Ecco perché Caceres…»

Le parole di Inzaghi in vista di Lazio-Juventus, posticipo della 21ª giornata di Serie A: il commento dell’allenatore

Simone Inzaghi si presenta in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Juventus, match clou della giornata numero 21 del campionato di Serie A: «Domani giocheremo contro una delle migliori squadre in Europa, abbiamo bisogno di una prestazione importante, i ragazzi si sono allenati bene, serviranno testa, cuore e gambe. Abbiamo diverse opzioni tattiche, vedremo come staranno i giocatori ma al di là dei modulo conteranno le motivazioni. Correa è una risorsa molto importante, probabilmente domani sarà titolare contro la Juve Nel secondo tempo di Napoli abbiamo fatto bene, siamo rimasti in inferiorità numerica nel nostro momento migliore».

Prosegue Inzaghi, parlando della cessione di Caceres giunto per la terza volta in carriera alla Juventus: «Voglio giocatori entusiasti di essere qui, ognuno vuole sempre essere in campo e a Caceres non sono riuscito a dare questo, lui è un professionista, ha sempre dato il 100%, ha chiesto di voler giocare, non trattengo nessuno, gli auguro il meglio. Lukaku domani tornerà e si giocherà una maglia con gli altri compagni da qui a giugno. Basta potrebbe tornare in lista ma vedremo come evolveranno le cose, se resterà verrà reintegrato e ci darà una mano. Cercheremo di utilizzare tutti gli elementi della rosa, Ronaldo sarà un osservato speciale, insieme a Messi è uno dei migliori giocatori al mondo».

Conclude infine l’allenatore della Lazio: «Ci siamo preparati al meglio per domani, per battere la Juventus serviranno giuste motivazioni ed il migliore approccio, i bianconeri partono sempre forte nei primi minuti, dovremo essere bravi a far girare gli episodi dalla nostra parte. La prima parte di stagione? Quasi tutte hanno fatto peggio rispetto al proprio passato tranne Juve e Napoli, l’avvio sapevamo che non sarebbe stato dei più semplici ma abbiamo nelle nostre corde prestazioni di alto calibro».