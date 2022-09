Isco: «Vorrei andare al Mondiale, ma la convocazione non mi ossessiona»

Il fantasista del Siviglia Isco spera ancora nel mondiale in Qatar, ma senza ossessione: le sue dichiarazioni in una intervista a Muchodeporte

Le parole di Isco che non smette di desiderare la convocazione con la sua Spagna:

DESIDERIO – «La qualificazione alle semifinali di Nations League mi sembra fantastica. Sono contento. C’è una squadra meravigliosa. Vorrei poter farne parte, ma non ne sono nemmeno ossessionato. Voglio fare bene il mio lavoro per dimostrare a me stesso, alla mia famiglia e ai tifosi del Siviglia che sono preparato, impegnato e desideroso di provare ad aiutare il mio club».