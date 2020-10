Islanda-Italia U21: rinviata la sfida. Tre positivi negli azzurrini

La sfida europea tra l’Islanda e l’Italia Under 21 viene rinviata causa Coronavirus: tre casi di positività nella nazionale azzurra

Viene rinviata la sfida europea tra Italia Under 21 e Islanda, in programma per oggi alle 17. La sfida viene dunque rinviata causa Coronavirus per alcuni casi negli azzurrini.

Dopo le positività degli scors giorni (Bastoni e Carnesecchi) è arrivata oggi la notizia del contagio per Matteo Gabbia e Alessandro Plizzari. Gli azzurrini stanno facendo ritorno a Tirrenia. Da decidere ora la data del recupero della gara.