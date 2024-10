Italia Belgio, Spalletti analizza: «Si, episodio ha cambiato il match. La squadra ha dimostrato personalità e qualità»

Le parole di Luciano Spalletti, commissario tecnico dell’Italia, a margine della sfida tra Italia e Belgio. Tutte le dichiarazioni

Luciano Spalletti ha parlato alla Rai al termine della sfida di Nations League dell’Italia contro il Belgio.

PAROLE– «Si episodio ha cambiato il match. Poi mettiamo che prendiamo gol subito in quella situazione. Ci sono partite che vengono segnate non da calcio giocato ma delle cose che vanno al di là di tutto. Noi avevamo la possibilità di giocarla bene anche nel secondo tempo. Gol subito? Andrei più su come abbiamo perso alcuni palloni, loro però hanno grande qualità negli uno contro uno. Sono calciatori di livello top e dovevamo fare ancora meglio nei raddoppi. Non abbiamo concesso troppo, non abbiamo sofferto troppo. Ma abbiamo sofferto su episodi e calci piazzati. Le conferme ci sono state, la squadra ha personalità e qualità, c’era da far vedere anche stasera di pilotare il gioco e l’avevamo fatto».